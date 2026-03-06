Производитель стройматериалов Grand Line купил торговые центры «Аура» в регионах

Турецкая Renaissance Development продала торговые центры «Аура» в Ярославле и Сургуте производственному объединению (ПО) «Металлист», выпускающему стройматериалы под брендом Grand Line. Об этом рассказали три консультанта, работавших с участниками сделки, и подтвердил источник, близкий к одной из ее сторон. Сама транзакция уже закрыта, утверждают двое собеседников «Ведомостей». Еще один уточняет, что в собственность покупателя пока перешел лишь объект в Ярославле, а оформление сургутского комплекса он ожидает лишь к лету. В Renaissance Development и ПО «Металлист» на запросы не ответили. В CORE.XP, выступавшей консультантом данной сделки, от комментариев отказались.