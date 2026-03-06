Производитель стройматериалов Grand Line купил торговые центры «Аура» в регионах

Производитель стройматериалов Grand Line купил торговые центры «Аура» в регионахИх бывший владелец – турецкая Renaissance Development – ранее принял решение уйти из России
Турецкая Renaissance Development продала торговые центры «Аура» в Ярославле и Сургуте производственному объединению (ПО) «Металлист», выпускающему стройматериалы под брендом Grand Line. Об этом рассказали три консультанта, работавших с участниками сделки, и подтвердил источник, близкий к одной из ее сторон. Сама транзакция уже закрыта, утверждают двое собеседников «Ведомостей». Еще один уточняет, что в собственность покупателя пока перешел лишь объект в Ярославле, а оформление сургутского комплекса он ожидает лишь к лету. В Renaissance Development и ПО «Металлист» на запросы не ответили. В CORE.XP, выступавшей консультантом данной сделки, от комментариев отказались.
Renaissance Development еще в 2024 г. заявила о планах уйти с российского рынка. До этого компания участвовала в строительстве таких крупных комплексов, как «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге и «Федерация» и «Эволюция» в «Москва-сити». В итоге она выставила на продажу все свои активы, включая «Ауру» и девять бизнес-центров, их совокупная площадь – 740 000 кв. м. На некоторые из своих объектов она уже нашла покупателей. Так, офис Icon в Санкт-Петербурге выкупила «АДМ группа», а расположенный там же Icon House – дистрибутор производителя пива «Балтика» фирма «Трейд эс эй».