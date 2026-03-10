Вложения в офисы со стороны частных инвесторов выросли почти в 1,5 раза

Тенденцию подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» эксперты. Так, по данным IBC Real Estate, общий объем сделок с чеком до 500 млн руб. за этот же период увеличился на 23%. До 98 млрд руб., уточняет руководитель департамента по работе с офисными помещениями этой компании Екатерина Белова. Руководитель аналитического центра Stone Марина Грицкова уверяет, что показатель год к году прибавил 45% до 126 млрд руб. Партнер NF Group Марина Малахатько считает, что вложения со стороны частных инвесторов выросли в 1,5 раза, не называя абсолютные значения.