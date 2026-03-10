Газета
Главная / Недвижимость /

Вложения в офисы со стороны частных инвесторов выросли почти в 1,5 раза

Для таких игроков коммерческая недвижимость является более доходной альтернативой жилью
Мария Асиновская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Частные инвесторы в 2025 г. потратили на покупку офисных помещений в московских бизнес-центрах 90 млрд руб., подсчитала консалтинговая компания Bright Rich | Corfac International. По словам ее партнера Сигуш Бабоян, это на 38,5% превышает итоги позапрошлого года. Тогда инвестиции в такие помещения составили около 65 млрд руб.

Тенденцию подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» эксперты. Так, по данным IBC Real Estate, общий объем сделок с чеком до 500 млн руб. за этот же период увеличился на 23%. До 98 млрд руб., уточняет руководитель департамента по работе с офисными помещениями этой компании Екатерина Белова. Руководитель аналитического центра Stone Марина Грицкова уверяет, что показатель год к году прибавил 45% до 126 млрд руб. Партнер NF Group Марина Малахатько считает, что вложения со стороны частных инвесторов выросли в 1,5 раза, не называя абсолютные значения.

