Продажи новостроек в Москве и области в феврале упали почти на 50%

Похожие цифры по динамике сделок с квартирами в новостройках приводит и «НДВ супермаркет недвижимости». Количество зарегистрированных Росреестром новых договоров долевого участия (ДДУ) и уступок прав требований в столице снизилось на 50,2% за год и на 28% за месяц до 2841 шт., в новой Москве – на 54,8 и на 40,1% (до 944), в области – на 35,7 и 35,6% (до 2951), подсчитала руководитель департамента аналитики и консалтинга этой компании Елена Чегодаева. По ее словам, в целом по Московскому региону продажи квартир в новостройках за прошедший месяц просели на 45,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 33,4% относительно января. Всего за этот период в столице и области было зарегистрировано 6736 сделок, уточняет эксперт.