Продажи новостроек в Москве и области в феврале упали почти на 50%Граждане успели скупить квартиры до изменения условий по семейной ипотеке
Девелоперы в феврале смогли продать 155 000 кв. м жилья в новостройках старой Москвы. Такие данные приводит агентство Est-a-Tet. По информации его директора по развитию Романа Родионцева, это на 49,3% меньше, чем было в аналогичный месяц годом ранее, и на 18% – чем в январе 2026 г. Объемы реализации первичного жилья в новой Москве, как уверяет эксперт, сократились еще больше: на 57,3 и на 37,8% соответственно до 41 000 кв. м. В Подмосковье спрос упал примерно на 34% и в годовом, и в месячном выражении до 127 900 кв. м, говорит Родионцев.
Похожие цифры по динамике сделок с квартирами в новостройках приводит и «НДВ супермаркет недвижимости». Количество зарегистрированных Росреестром новых договоров долевого участия (ДДУ) и уступок прав требований в столице снизилось на 50,2% за год и на 28% за месяц до 2841 шт., в новой Москве – на 54,8 и на 40,1% (до 944), в области – на 35,7 и 35,6% (до 2951), подсчитала руководитель департамента аналитики и консалтинга этой компании Елена Чегодаева. По ее словам, в целом по Московскому региону продажи квартир в новостройках за прошедший месяц просели на 45,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 33,4% относительно января. Всего за этот период в столице и области было зарегистрировано 6736 сделок, уточняет эксперт.