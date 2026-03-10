Бывшая база отдыха «Останкино» может быть перестроена в рекреационный центр

Специализированный застройщик (СЗ) «Восточный2» стал победителем организованных госкомпанией Дом.РФ торгов по продаже базы отдыха «Озеро Круглое» в Химках. Это следует из протокола, опубликованного на сайте электронной площадки ГИС «Торги». Там сказано, что актив достанется ей по стартовой цене, которая составляла 647,2 млн руб. Участие в аукционе также должно было принять АО «Технополис «Вертикаль», но эта фирма затем свою заявку отозвала.