Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Недвижимость /

Бывшая база отдыха «Останкино» может быть перестроена в рекреационный центр

Госкомпания Дом.РФ смогла найти покупателя на этот объект
Владислава Яровикова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Специализированный застройщик (СЗ) «Восточный2» стал победителем организованных госкомпанией Дом.РФ торгов по продаже базы отдыха «Озеро Круглое» в Химках. Это следует из протокола, опубликованного на сайте электронной площадки ГИС «Торги». Там сказано, что актив достанется ей по стартовой цене, которая составляла 647,2 млн руб. Участие в аукционе также должно было принять АО «Технополис «Вертикаль», но эта фирма затем свою заявку отозвала.

Сам лот, судя по документам, включает в себя два земельных участка на 25,6 га в районе деревни Мышецкое и 23 объекта недвижимости на 33 368 кв. м, включая спальный корпус на 9500 кв. м, клуб-столовую (2400 кв. м), детский сад и проч. Сам комплекс ранее принадлежал телецентру «Останкино».

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её