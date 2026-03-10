У владельцев ритейлера «Мария-Ра» может появиться еще один офис в центре Москвы

У владельцев ритейлера «Мария-Ра» может появиться еще один офис в центре МосквыОни выкупают здание бывшей штаб-квартиры банка «Глобэкс» на Земляном Валу
Структура владельцев сибирского ритейлера «Мария-Ра» станет владельцем части бизнес-центра «Рукав», расположенного на Земляном Валу рядом со ст. м. «Таганская». Об этом «Ведомостям» сообщили два консультанта, работавших с участниками планирующейся сделки, и подтвердил источник, близкий к одной из ее сторон. По их словам, именно она стала победителем торгов по продаже 12 962 кв. м (из 17 973 кв. м) в этом офисном комплексе. Сам аукцион прошел еще в декабре прошлого года. Как сообщал тогда его организатор, Российский аукционный дом, в нем принимали участие две компании, в итоге общая сумма сделки составила 1,89 млрд руб., что соответствует стартовой цене. Победитель процедуры тогда не назывался. Представитель пока еще текущего собственника комплекса – банка ПСБ – сообщил лишь, что в настоящее время идет процесс завершения сделки, не уточнив детали. Связаться с покупателем не удалось.
«Рукав» был построен в 2011 г. Часть помещений комплекса занимает культурный центр «Школа скульптуры Рукавишникова» с выставочным пространством и двухуровневым арт-кафе с мастерскими художников. На оставшихся площадях изначально располагалась штаб-квартира банка «Глобэкс», созданного в 1992 г. предпринимателем Анатолием Мотылевым. Организация просуществовала больше 15 лет, но из-за возникших в 2008 г. финансовых проблем ее передали на санацию Внешэкономбанку (сейчас – ВЭБ.РФ). Общие затраты на процедуру оздоровления составили 87 млрд руб. Спустя 10 лет «Глобэкс» перешел Связь-банку, впоследствии присоединенному к ПСБ.