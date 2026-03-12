Объем нового жилья в этом году может сократиться на 15%

С такими выводами согласны и другие опрошенные «Ведомостями» эксперты. Директор по исследованиям Macon Ольга Змиевская полагает, что данный показатель в этом году снизится на 15–27% до 30–35 млн кв. м. Эксперт группы корпоративных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Андрей Носов прогнозирует запуск 38 млн кв. м (-8% к 2025 г.). Директор BnMap.pro Сергей Лобжанидзе, ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов и управляющий партнер консалтингового агентства «Стратегия девелопмента» Татьяна Калюжнова тоже считают, что застройщики в текущем году запустят меньше новых проектов, чем в прошлом. Cнижение объемов на 15–20% видится реалистичным и президенту ГК «Основа» Александру Ручьеву. А вот управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов ожидает положительной динамики. Правда, госкомпания Дом.РФ ранее в своем отчете также писала о начале строительства в 2026 г. 41–45 млн кв. м недвижимости.