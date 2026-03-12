Газета
Главная / Недвижимость /

Группа «Самолет» продала один из своих крупнейших проектов в регионах

Достраивать жилой квартал в Ростове-на-Дону будет структура владельца московской группы «Сумма элементов»
Владислава Яровикова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

ГК «Самолет» продала проект жилого квартала «Донские легенды» в Ростове-на-Дону структуре основателя девелоперской группы «Сумма элементов» Георгия Плиева. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с участниками сделки. По их словам, договор между сторонами уже подписан. Запрос в «Сумму элементов» остался без ответа. Представитель «Самолета» информацию о продаже актива подтвердил, уточнив, что его покупателем стала фирма «Поколение». По данным «СПАРК-Интерфакса», она принадлежит Плиеву. Один из его знакомых уточняет, что эта компания позиционируется как отдельная структура бизнесмена, «Сумма элементов» при этом продолжит работать только в Москве.

«Донские легенды» – один из крупнейших региональных проектов «Самолета». Он предполагает строительство на 90 га на ул. Пойменной на левой стороне реки Дон порядка 700 000 кв. м недвижимости, в основном жилья. Полностью завершить работы на площадке планируется к 2042 г. По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), сейчас там возводится три дома на 90 000 кв. м.

