Группа «Самолет» продала один из своих крупнейших проектов в регионах

ГК «Самолет» продала проект жилого квартала «Донские легенды» в Ростове-на-Дону структуре основателя девелоперской группы «Сумма элементов» Георгия Плиева. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с участниками сделки. По их словам, договор между сторонами уже подписан. Запрос в «Сумму элементов» остался без ответа. Представитель «Самолета» информацию о продаже актива подтвердил, уточнив, что его покупателем стала фирма «Поколение». По данным «СПАРК-Интерфакса», она принадлежит Плиеву. Один из его знакомых уточняет, что эта компания позиционируется как отдельная структура бизнесмена, «Сумма элементов» при этом продолжит работать только в Москве.