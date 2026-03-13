Газета
Недвижимость

Аренда жилья в России стала доступнее

Это связано с тем, что ставки растут медленнее, чем доходы населения
Мария Асиновская
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Арендаторы квартир в крупных городах России в 2026 г. тратили на съем жилья 27–56% зарплаты в зависимости от региона, подсчитал сервис «Циан». В среднем же в мегаполисах, по его информации, данный показатель сейчас составляет 34%. Но в прошлом году он был выше – 38%, т. е. доступность аренды за этот период выросла на 4 п. п., отмечает ведущий аналитик компании Елена Бобровская. Доля расходов на съем в средней зарплате действительно сократилась, подтверждает генеральный директор сервиса Colife Артем Бабинов. По его словам, жители мегаполисов сегодня направляют на эту услугу около 32% ежемесячного дохода против 35% годом ранее.

Нагрузка на квартиросъемщиков снизилась, так как за последний год ставки увеличились в среднем на 1,4%, а зарплаты – на 13%, поясняет Бобровская. По словам руководителя одного из подразделений «Авито недвижимости» Константина Каменева, долгосрочная аренда в мегаполисах за это время даже подешевела на 1% до 32 000 руб. На фоне сильного роста цен в 2023–2024 гг. собственники уже не могут индексировать ставки прежними темпами, говорит Бабинов. В результате, по его словам, доля дохода, который граждане направляют на эти цели, постепенно сокращается.

