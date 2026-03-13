Дистрибутор медоборудования закрыл крупную сделку с коворкингами

Созданная российским «Р-фармом» и японской Canon Medical Systems компания RP Canon Medical Systems договорилась с сетью гибких офисов Flexity об аренде у нее 1200 кв. м (170 рабочих мест) в бывшем здании Минэкономразвития на Овчинниковской набережной в Замоскворечье. Об этом рассказали два консультанта, работавших с участниками сделки, и подтвердил источник, близкий к одной из ее сторон. По их словам, транзакция уже закрыта. Руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова уточняет, что ранее эти площади занимала компания Samsung, но она решила от них отказаться.