Дистрибутор медоборудования закрыл крупную сделку с коворкингами«Дочка» «Р-фарма» и Canon Medical cняла офис в бывшем здании Минэкономразвития в центре Москвы
Созданная российским «Р-фармом» и японской Canon Medical Systems компания RP Canon Medical Systems договорилась с сетью гибких офисов Flexity об аренде у нее 1200 кв. м (170 рабочих мест) в бывшем здании Минэкономразвития на Овчинниковской набережной в Замоскворечье. Об этом рассказали два консультанта, работавших с участниками сделки, и подтвердил источник, близкий к одной из ее сторон. По их словам, транзакция уже закрыта. Руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова уточняет, что ранее эти площади занимала компания Samsung, но она решила от них отказаться.
Связаться с представителем арендатора не удалось. Запросы в «Р-фарм», Flexity и турецкую «Энка ТЦ» (владелец сети гибких офисов) остались без ответов. В Ricci, которую собеседники «Ведомостей» называют консультантом этой сделки, от комментариев отказались.