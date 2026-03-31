ФСК и Gravion Group вышли из проекта клубного дома в центре Москвы

Здание тверского отделения городского ломбарда общей площадью 5750 кв. м было построено в 1911–1915 гг. архитектором Иваном Машковым. Оно является объектом культурного наследия регионального значения. Тем не менее ФСК и Gravion Group хотели реконструировать его в элитный клубный дом. Такие же планы и у Palladio Group, знают два консультанта, работавшие с этим девелопером. Подробности проекта им неизвестны.