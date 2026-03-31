ФСК и Gravion Group вышли из проекта клубного дома в центре Москвы

ФСК и Gravion Group вышли из проекта клубного дома в центре МосквыРеконструкцией исторического здания ломбарда рядом с Тверской улицей будет заниматься Palladio Group
Связанная с девелопером элитной недвижимости Palladio Group фирма «Специализированный застройщик «ББ» стала владельцем компании «Большая Бронная», на балансе которой находится историческое здание тверского отделения городского ломбарда на Большой Бронной улице в центре Москвы. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 26 марта. Первым на это обратил внимание профильный Telegram-канал «Стройки – и точка». Продавцом актива выступили группа ФСК Владимира Воронина и владелец Gravion Group Юрий Неманежин. В ФСК факт продажи площадки подтвердили, не уточнив деталей. В Palladio Group на запрос не ответили.
Здание тверского отделения городского ломбарда общей площадью 5750 кв. м было построено в 1911–1915 гг. архитектором Иваном Машковым. Оно является объектом культурного наследия регионального значения. Тем не менее ФСК и Gravion Group хотели реконструировать его в элитный клубный дом. Такие же планы и у Palladio Group, знают два консультанта, работавшие с этим девелопером. Подробности проекта им неизвестны.