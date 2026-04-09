Главная / Недвижимость /

Число нераспроданных квартир в готовых новостройках выросло почти на 15%

Это результат снижения спроса на фоне изменений программы семейной ипотеки
Мария Асиновская
Алексей Орлов / Ведомости


Число не распроданных застройщиками квартир и апартаментов в уже введенных в эксплуатацию новостройках в городах-миллионниках в марте достигло 50 900 шт., подсчитала система мониторинга недвижимости BnMap.pro. По ее данным, это на 14,6% больше, чем было в аналогичный месяц в 2025 г. При этом, по словам представителя сервиса, общий объем экспозиции на первичном рынке за этот же период снизился на 7,2% до 319 200 лотов. В итоге доля фактически готового жилья, по информации компании, за год увеличилась с 14,6 до 15,9%.

Предложение квартир в завершенных новостройках от девелоперов действительно растет, подтверждают другие эксперты. По данным «Яндекс недвижимости», оно за год увеличилось на 30,8%. Абсолютных цифр сервис, впрочем, не приводит. По его оценкам, больше всего такого жилья сейчас в Краснодаре (25,9%) и Москве (23,2%). В числе лидеров также Новосибирск (9,2%), Екатеринбург (9,1%), Санкт-Петербург (6,8%) и Ростов-на-Дону (6,6%). Доли остальных городов-миллионников составляют от 1,2% (Нижний Новгород) до 3,3% (Уфа), говорит коммерческий директор «Яндекс недвижимости» Евгений Белокуров. В BnMap.pro среди таких мегаполисов называют Омск (40%), Красноярск (25,7%) и Воронеж (22,1%). При этом в Самаре и Волгограде доля квартир во введенных домах увеличилась сильнее всего: с 3,6 до 22,4% и с 4,7 до 15,5% соответственно, говорит собеседник «Ведомостей».



