Число нераспроданных квартир в готовых новостройках выросло почти на 15%

Предложение квартир в завершенных новостройках от девелоперов действительно растет, подтверждают другие эксперты. По данным «Яндекс недвижимости», оно за год увеличилось на 30,8%. Абсолютных цифр сервис, впрочем, не приводит. По его оценкам, больше всего такого жилья сейчас в Краснодаре (25,9%) и Москве (23,2%). В числе лидеров также Новосибирск (9,2%), Екатеринбург (9,1%), Санкт-Петербург (6,8%) и Ростов-на-Дону (6,6%). Доли остальных городов-миллионников составляют от 1,2% (Нижний Новгород) до 3,3% (Уфа), говорит коммерческий директор «Яндекс недвижимости» Евгений Белокуров. В BnMap.pro среди таких мегаполисов называют Омск (40%), Красноярск (25,7%) и Воронеж (22,1%). При этом в Самаре и Волгограде доля квартир во введенных домах увеличилась сильнее всего: с 3,6 до 22,4% и с 4,7 до 15,5% соответственно, говорит собеседник «Ведомостей».