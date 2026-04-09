Главная / Недвижимость /

Доля свободных офисов в аренду в Москве выросла в 1,5 раза

Этому способствуют снижение спроса и рост ввода новых бизнес-центров
Мария Асиновская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Объем вакантных офисных площадей, предназначенных для аренды, в качественных бизнес-центрах Москвы по итогам I квартала 2026 г. увеличился год к году в 1,5 раза до 948 552 кв. м, говорится в исследовании NF Group. По данным этой компании, относительно конца прошлого года рост составил 16,2%. При этом доля незанятых помещений прибавила за год только 1 п. п., а за квартал – 0,9 п. п., достигнув  6,2%, отмечает директор департамента офисной недвижимости NF Group Елена Акатова.

О росте объема и доли свободных офисов сообщают и другие консультанты. По оценкам Bright Rich | Corfac International, вакансия в объектах классов А и B увеличилась на 0,9 п. п. в годовой динамике и на 0,5 п. п. – в квартальной до 3,8% (628 800 кв. м). На конец 2025 г. в столице оставались незанятыми 444 900 кв. м, а в марте прошлого года – 547 400 кв. м, уточняет партнер этой компании Сигуш Бабоян. В IBC Real Estate насчитали 4,4% свободных помещений в аренду в объектах классов Prime, A и B. По словам руководителя департамента по работе с офисными помещениями этой компании Екатерины Беловой, в целом по рынку (в аренду и на продажу) уровень вакантности составляет 5,9%, что на 1,3 п. п. превышает значения аналогичного периода прошлого года. По данным NF Group, этот показатель за год прибавил только 0,2 п. п. до 5,8%.

