Доля свободных офисов в аренду в Москве выросла в 1,5 раза

О росте объема и доли свободных офисов сообщают и другие консультанты. По оценкам Bright Rich | Corfac International, вакансия в объектах классов А и B увеличилась на 0,9 п. п. в годовой динамике и на 0,5 п. п. – в квартальной до 3,8% (628 800 кв. м). На конец 2025 г. в столице оставались незанятыми 444 900 кв. м, а в марте прошлого года – 547 400 кв. м, уточняет партнер этой компании Сигуш Бабоян. В IBC Real Estate насчитали 4,4% свободных помещений в аренду в объектах классов Prime, A и B. По словам руководителя департамента по работе с офисными помещениями этой компании Екатерины Беловой, в целом по рынку (в аренду и на продажу) уровень вакантности составляет 5,9%, что на 1,3 п. п. превышает значения аналогичного периода прошлого года. По данным NF Group, этот показатель за год прибавил только 0,2 п. п. до 5,8%.