Сеть складов для хранения вещей «Мегасклад» привлекла 300 млн рублей

Российская сеть складов «Мегасклад» привлекла более 300 млн руб. (около $3,7 млн), сообщил «Ведомостям» представитель стартапа. Инвесторами выступили несколько бизнес-ангелов, вложивших деньги через инвестиционную компанию Rein Capital, которой управляет бывший гендиректор R2 Asset Management и экс-директор управления по коммерческой недвижимости Дом.РФ Вячеслав Рожманов. Имена бизнес-ангелов представитель «Мегасклада» не раскрыл. Представитель Rein Capital подтвердил факт сделки.