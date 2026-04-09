Сеть складов для хранения вещей «Мегасклад» привлекла 300 млн рублей

Сеть складов для хранения вещей «Мегасклад» привлекла 300 млн рублейРынок таких площадок в России далек от насыщения, считают эксперты
Российская сеть складов «Мегасклад» привлекла более 300 млн руб. (около $3,7 млн), сообщил «Ведомостям» представитель стартапа. Инвесторами выступили несколько бизнес-ангелов, вложивших деньги через инвестиционную компанию Rein Capital, которой управляет бывший гендиректор R2 Asset Management и экс-директор управления по коммерческой недвижимости Дом.РФ Вячеслав Рожманов. Имена бизнес-ангелов представитель «Мегасклада» не раскрыл. Представитель Rein Capital подтвердил факт сделки.
Оценка компании в рамках раунда превысила 500 млн руб. Доли инвесторов не раскрываются. В ноябре 2025 г. Rein Capital уже вложила в компанию 200 млн руб.
