Спрос на склады в России упал почти в 2,5 раза

Спрос на помещения в отечественных логопарках действительно упал, подтверждают и другие консультанты. По данным IBC Real Estate, в январе – марте он снизился на 35% год к году до 670 000 кв. м. Причем в Москве динамика была более заметной, чем в целом по стране, уточняет руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями этой компании Евгений Бумагин. По его словам, здесь в I квартале было продано и сдано в аренду 336 000 кв. м, а это на 47% меньше, чем было годом ранее. Тогда как в регионах (без учета московской и петербургской агломераций) падение было всего на 18% (до 304 000 кв. м). По словам партнера NF Group Константина Фомиченко, общий объем сделок со складскими площадями классов А и В (без учета инвестиционных транзакций и пересогласований) сократился на 34% год к году до 385 000 кв. м.