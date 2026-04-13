Недвижимость

Спрос на склады в России упал почти в 2,5 раза

Это связано в том числе с замедлением экономики
Мария Асиновская
Максим Стулов / Ведомости

Общий объем сделок на российском рынке складской недвижимости по итогам I квартала 2026 г. составил 409 147 кв. м, говорится в исследовании консалтинговой компании Bright Rich | Corfac International. Относительно аналогичного периода прошлого года этот показатель сократился в 2,4 раза, отмечает ее сооснователь Виктор Заглумин. По его словам, это минимум с 2020 г. (407 618 кв. м).

Спрос на помещения в отечественных логопарках действительно упал, подтверждают и другие консультанты. По данным IBC Real Estate, в январе – марте он снизился на 35% год к году до 670 000 кв. м. Причем в Москве динамика была более заметной, чем в целом по стране, уточняет руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями этой компании Евгений Бумагин. По его словам, здесь в I квартале было продано и сдано в аренду 336 000 кв. м, а это на 47% меньше, чем было годом ранее. Тогда как в регионах (без учета московской и петербургской агломераций) падение было всего на 18% (до 304 000 кв. м). По словам партнера NF Group Константина Фомиченко, общий объем сделок со складскими площадями классов А и В (без учета инвестиционных транзакций и пересогласований) сократился на 34% год к году до 385 000 кв. м.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её