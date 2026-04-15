Главная / Недвижимость /

Краснодарская Ava Group продаст часть своих проектов в Москве

Спрос на жилье падает, а кредиты по-прежнему дорогие, поэтому девелоперы стали чаще избавляться от активов
Антон Филатов
Яндекс.Панорамы

Российский аукционный дом (РАД) продаст четыре площадки краснодарского девелопера Ava Group в Московском регионе. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к первой организации. Сами стороны эту информацию подтвердили, уточнив, что они уже заключили соответствующий договор о намерениях. По их словам, реализация активов будет происходить отдельными лотами.

Так, на торги планируется выставить 100% долей в ООО «Дом на Гончарной», на балансе которого находится расселенный кооператив «Шерстяной работник» на Таганке. На его месте будет построен жилой комплекс на 10 177 кв. м. Среди других лотов – ООО «Ривьера парк» и ООО «Специализированный застройщик «Электролитный 7». Первому принадлежит нежилое здание на 1300 кв. м в Большом Ватином переулке на той же Таганке, сейчас там проектируется офисный центр класса А на 2880 кв. м. Вторая организация намерена возвести рядом со ст. м. «Нагорная» жилой комплекс на 62 100 кв. м. Ava Group также хочет продать 100 га в деревне Астрецево недалеко от подмосковного Дмитрова под строительство коттеджного поселка.

