Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
T309,8+1,71%CNY Бирж.11,053+0,34%IMOEX2 644,37+0,9%RTSI1 105,63+1,02%RGBI119,48-0,18%RGBITR780,51-0,15%
Главная / Недвижимость /

Продажи новостроек в Московском регионе по итогам года могут сократиться на 15%

Это связано с ужесточением льготной ипотеки и уменьшением предложения
Мария Асиновская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Общий объем продаж новостроек в Московском регионе по итогам 2026 г. составит 5,5–6,1 млн кв. м, что соответствует 120 000–130 000 квартирам. Об этом говорится в отчете компании Ricci. Таким образом, по сравнению с 2025 г. спрос сократится на 6,2–15,4%, отмечает ее директор по аналитике и исследованиям рынка Олеся Дзюба. Похожие ожидания и у других опрошенных «Ведомостями» участников рынка. Руководитель центра аналитики «Этажей» Ирина Пашковская считает, что рынок в текущем году недосчитается 15–20% покупателей. Если ключевая ставка будет сокращаться плавно, а не резко, то, скорее всего, по итогам этого года число сделок на первичном рынке в Москве и Московской области снизится на 10–20%, добавляет основатель агентства недвижимости «БезФильтров» Ригина Гордеева. Падение продаж на 10–12% прогнозирует и генеральный директор агрегатора новостроек Redcat Наталья Шаталина.

Спрос на новостройки сокращается на фоне ужесточения условий семейной ипотеки, говорят эксперты. В 2026 г. часть покупателей переориентируются на вторичный рынок или на сегмент готовых квартир в только что введенных домах, отмечает управляющий партнер консалтингового агентства «Стратегия девелопмента» Татьяна Калюжнова. Кроме того, по словам коммерческого директора «Метриума» Дмитрия Проскурина, объемы реализации падают и в связи со снижением предложения. По сравнению с прошлым годом этот показатель уже сократился на 14% в старой Москве и Подмосковье и на 41% в новой Москве, утверждает эксперт. Как следствие, структура экспозиции сместилась в сторону более дорогих классов жилья, где темпы продаж обычно ниже, резюмирует он.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь