Продажи новостроек в Московском регионе по итогам года могут сократиться на 15%

Общий объем продаж новостроек в Московском регионе по итогам 2026 г. составит 5,5–6,1 млн кв. м, что соответствует 120 000–130 000 квартирам. Об этом говорится в отчете компании Ricci. Таким образом, по сравнению с 2025 г. спрос сократится на 6,2–15,4%, отмечает ее директор по аналитике и исследованиям рынка Олеся Дзюба. Похожие ожидания и у других опрошенных «Ведомостями» участников рынка. Руководитель центра аналитики «Этажей» Ирина Пашковская считает, что рынок в текущем году недосчитается 15–20% покупателей. Если ключевая ставка будет сокращаться плавно, а не резко, то, скорее всего, по итогам этого года число сделок на первичном рынке в Москве и Московской области снизится на 10–20%, добавляет основатель агентства недвижимости «БезФильтров» Ригина Гордеева. Падение продаж на 10–12% прогнозирует и генеральный директор агрегатора новостроек Redcat Наталья Шаталина.