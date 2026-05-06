Сбербанк спустя год вновь начал искать покупателя на торговый центр «Зеленопарк»

«Зеленопарк» был построен компанией ДГ-19, созданной выходцем из складского девелопера MLP Брюсом Гарднером в 2015 г. Он считается одним из крупнейших торговых центров Подмосковья: его общая площадь составляет 140 000 кв. м. Правда, из лотовой документации следует, что инвестор сможет приобрести только 123 595 кв. м, а также права на несколько земельных участков. Часть площадей в данном проекте находится в собственности различных компаний, одна из которых – «Ашан», рассказывали ранее консультанты, работавшие с этим комплексом. На его сайте сказано, что сейчас в нем работает 119 магазинов, включая «М.видео», «Спортмастер», DNS, Gloria Jeans, Henderson, «Детский мир», а также 23 ресторана и 16 развлекательных центров («Кидбург», «Zaмания» и проч.).