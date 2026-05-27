Столичная мэрия ищет девелопера на строительство небоскреба возле «Москва-сити»

Принадлежащая столичной мэрии компания «Мосситистрой» выставила на продажу 0,9 га на ул. Антонова-Овсеенко рядом с деловым центром «Москва-сити». Соответствующая информация опубликована на сайте электронной торговой площадки «Росэлторг». Согласно градостроительному плану земельного участка, на этой территории можно построить высотную башню на 303 264 кв. м недвижимости, из которых 137 233 кв. м придется на жилье, а 166 031 кв. м – на коммерческую недвижимость.