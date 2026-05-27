Столичная мэрия ищет девелопера на строительство небоскреба возле «Москва-сити»Он сможет возвести более 300 000 кв. м жилья и коммерческой недвижимости
Принадлежащая столичной мэрии компания «Мосситистрой» выставила на продажу 0,9 га на ул. Антонова-Овсеенко рядом с деловым центром «Москва-сити». Соответствующая информация опубликована на сайте электронной торговой площадки «Росэлторг». Согласно градостроительному плану земельного участка, на этой территории можно построить высотную башню на 303 264 кв. м недвижимости, из которых 137 233 кв. м придется на жилье, а 166 031 кв. м – на коммерческую недвижимость.
Данный небоскреб должен стать частью более масштабного проекта «Сити-2», который предполагает возведение в общей сложности около 2 млн кв. м. Как рассказывал ранее в интервью «Ведомостям» Павел Тё, основатель девелопера Capital Group, которая участвует в управлении «Сити-2», в общей сложности под застройку подпадает 11 участков. Представитель Capital Group от комментариев отказался.