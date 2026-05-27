В Московском регионе растет размер реальных скидок на квартиры в новостройках

Средний размер скидок на рынке новостроек Московского региона за четыре месяца этого года по итогам сделок увеличился до 6%, а в аналогичный период 2025 г. этот показатель составлял 4,8%. Об этом говорится в исследовании «Циана». Сильнее всего дисконты выросли в проектах массового сегмента, отмечает ведущий аналитик компании Елена Бобровская. Так, по ее словам, в объектах эконом-класса разница между ценой «квадрата» в предложении и в сделках достигла 5,4%, прибавив за год 2,5 п. п., в комплексах комфорт-класса – 6,2% (+1,8 п. п.), бизнес-класса – 6,7% (+0,2 п. п.), а в премиальных домах – 6,8% (+0,7 п. п.).