Фонды недвижимости увеличили объем активов за год почти в 1,5 раза

Стоимость чистых активов (СЧА) розничных закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) недвижимости по итогам I квартала 2026 г. достигла 807 млрд руб., говорится в исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate. Там уточняется, что им принадлежит в общей сложности 6,2 млн кв. м. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данные показатели выросли на 49% и 45% соответственно, отмечает руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян. Тенденцию подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» эксперты. По словам руководителя аналитического центра Parus Asset Management Елены Михайловой, совокупная СЧА таких ЗПИФов в январе – марте прибавила год к году 54% (до 952 млрд руб.). Руководитель дирекции управления альтернативными инвестициями УК «Альфа-капитал» Владимир Стольников приводит похожую оценку – более 950 млрд руб. Но такой выраженной динамики он не видит: в аналогичный период 2025 г. показатель находился на уровне около 890 млрд руб., утверждает эксперт.