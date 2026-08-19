Спрос на готовое жилье в Москве вырос почти на 10%

Интерес к столичной «вторичке» в годовом выражении растет четвертый месяц подряд. Впрочем, ранее динамика была более выраженной. К примеру, в апреле показатель прибавил год к году 19%, в мае – 18%, а в июне – 20,8%. В целом за январь – июль в городе было заключено 78 609 сделок по продаже жилья в готовых домах. Это на 4,4% больше, чем было в аналогичный период прошлого года, и сопоставимо (-0,7%) с семью месяцами 2024 г., отмечают в управлении Росреестра по Москве.