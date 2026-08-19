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Главная / Недвижимость /

Спрос на готовое жилье в Москве вырос почти на 10%

Квартиры на «вторичке» популярнее новостроек в том числе и из-за более низких цен
Мария Асиновская
Ведомости
Ведомости

Росреестр в июле зарегистрировал в Москве 12 573 перехода прав на основании договоров купли-продажи жилой недвижимости на вторичном рынке, следует из сообщения регионального управления ведомства. Таким образом, спрос на готовое жилья по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 6,5%, а относительно июля 2025 г. – на 9,9%. 

 Интерес к столичной «вторичке» в годовом выражении растет четвертый месяц подряд. Впрочем, ранее динамика была более выраженной. К примеру, в апреле показатель прибавил год к году 19%, в мае – 18%, а в июне – 20,8%. В целом за январь – июль в городе было заключено 78 609 сделок по продаже жилья в готовых домах. Это на 4,4% больше, чем было в аналогичный период прошлого года, и сопоставимо (-0,7%) с семью месяцами 2024 г., отмечают в управлении Росреестра по Москве.

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