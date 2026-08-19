Владелец Azimut Hotels Клячин вернул себе гостиницу на Варшавском шоссе

Открывшийся в 2012 г. «Azimut Cити отель Тульская» является частью делового квартала «Даниловская мануфактура», его общая площадь составляет 110 000 кв. м. Этот комплекс изначально принадлежал созданной Клячиным девелоперской компании KR Properties. Несколько лет назад Замоскворецкий районный суд по иску Генеральной прокуратуры России обратил в доход государства большую часть имущества бизнесмена. По версии ведомства, акционеры нефтяной компании «Русь-ойл» (среди них был Клячин и бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин) уклонялись от уплаты налогов. Общая сумма претензий составляла 192,1 млрд руб. В прошлом году созданная Клячиным и Сбербанком фирма «КР плюс» договорилась о выкупе активов предпринимателя обратно. В сделку, судя по данным «СПАРК-Интерфакса», вошло 40 компаний.