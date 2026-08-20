Спрос на квартиры в готовых домах в России достиг рекорда

Спрос на квартиры в готовых домах в России достиг рекордаПродажи жилья на вторичном рынке растут на фоне снижения ставок по ипотеке
В июле в России было заключено 142 900 сделок на вторичном рынке жилой недвижимости. Об этом со ссылкой на статистику Роскадастра сообщает компания «Авито недвижимость». По ее данным, это максимальный показатель с начала этого года. К примеру, он на 9% превышает итоги июня. Прирост же к аналогичному месяцу 2025 г. составляет 22%, уточняет управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости этой организации Сергей Еремкин. По его словам, в целом за первые семь месяцев года россияне заключили 842 600 сделок с квартирами в готовых домах против 694 800 годом ранее (+21,2%). Положительную динамику «Авито недвижимость» фиксирует и в сравнении с январем – июлем 2024 г. (+9%).
Активность на вторичном рынке действительно растет, подтверждают и другие эксперты. Например, по оценке компании «Этажи», в июле спрос в российских городах в годовом выражении прибавил 44,7%, а за семь месяцев – 44%. Причем в миллионниках прирост по итогам января – июля был еще более заметным (+52–55%) в основном за счет повышенного интереса к новым лотам, говорит ее исполнительный директор Юлия Бочарникова.
Часть покупателей, которые ранее откладывали приобретение готового жилья либо смотрели только подходящие под льготные программы новостройки, по мере снижения ставок по рыночной ипотеке постепенно возвращаются на вторичный рынок, говорит Еремкин. По сравнению с июлем 2025 г. количество сделок с привлечением кредитов, по его словам, увеличилось на 58%, в то время как продажи без ипотеки прибавили только 10%. В прошедшем месяце почти каждая третья (31%) транзакция в сегменте готового жилья была ипотечной, добавляет Еремкин. Это, по его словам, на 7 п. п. больше, чем было год назад.
Свою роль здесь сыграла и низкая база 2025 г., когда спрос на вторичные квартиры был критически низким из-за аномально высоких ипотечных ставок и ожидания их снижения, отмечает Бочарникова. Теперь, по ее словам, кредиты стали доступнее, хотя большинство покупателей по-прежнему рассчитывают на дальнейшее снижение их стоимости и рефинансирование ранее взятых займов. При этом, как отмечает эксперт, на фоне оживления активности сокращается и размер скидок, что провоцирует откладывавших покупку граждан начать поиск квартир.
Лидером по темпам роста продаж на вторичном рынке в июле стала Новосибирская область. Число сделок там год к году прибавило 49% до 3900 шт., подсчитали в «Авито недвижимости». Далее следуют Подмосковье (+40%, до 10 000 единиц), Башкирия (+24%, до 4300 транзакций), Самарская область и Татарстан (+21%, до 3800 и 3600 единиц), Санкт-Петербург (+20%, до 6300 сделок), Свердловская область (+19%, до 5400 договоров). В Москве и Челябинской области увеличение составило 18% до 8400 и 4100 шт. Замыкает топ-10 Краснодарский край (+16%, до 4800 транзакций).
Отставание Москвы от большинства других регионов по динамике спроса на вторичном рынке генеральный директор инвестиционной компании «Флип» Евгений Шавнев объясняет традиционно высокой активностью в столице. Добиться тут более высокого роста продаж, по его словам, сложнее, чем в других регионах. Кроме того, продолжает эксперт, реализацию квартир в столице сдерживает и дороговизна самой недвижимости. В других субъектах цены зачастую в 2 раза ниже и растут они медленнее, объясняет Шавнев. Он добавляет, что ипотечный платеж в Москве также выше, чем, например, в Челябинске или Казани.
При этом ни в одном из городов-миллионников по итогам семи месяцев не фиксируется снижения спроса на готовое жилья в годовом выражении, говорят в «Этажах». Сильнее всего покупательская активность, по оценке этой компании, выросла в Новосибирске (в 2 раза), Челябинске (в 1,9 раза) и Казани (в 1,6 раза). В первых двух городах наблюдается разрыв между средней ценой квадратного метра на вторичном и первичном рынках, который составляет 25–35%, объясняет Бочарникова. В Казани, по ее словам, новостройки в последние годы также дорожали намного быстрее, чем готовое жилье. Кроме того, по ее словам, там скопился большой выбор инвестиционных квартир.
Рост числа сделок на вторичном рынке в регионах сопровождался увеличением доли ипотеки. В Москве она в июле выросла в годовом выражении на 13 п. п. до 31%, в Подмосковье и Санкт-Петербурге – на 12 п. п. до 32 и 36%, в Татарстане – на 10 п. п. до 36%, в Новосибирской области – на 9 п. п. до 32%, рассказывает Еремкин. Наиболее заметный годовой прирост количества транзакций с привлечением кредитов «Авито недвижимость» отмечает в Московской области – в 2,1 раза, в Москве – в 2 раза, в Самарской области – на 89%, в Санкт-Петербурге – на 87%, в Татарстане – на 71%.
На фоне высокого спроса, как отмечают в этой компании, увеличиваются и цены на готовые квартиры. В Московской области и Татарстане метр в июле подорожал год к году на 11% до 166 000 и 155 800 руб., в Свердловской области – на 10% (до 105 600 руб.), в Башкирии и Самарской области – на 9% (до 104 800 и 114 000 руб.). Из топ-10 регионов меньше всего росла стоимость жилья в Краснодарском крае – на 1% до 171 500 руб. Москва же прибавила 8% до 590 000 руб. за «квадрат».