Спрос на квартиры в готовых домах в России достиг рекорда

В июле в России было заключено 142 900 сделок на вторичном рынке жилой недвижимости. Об этом со ссылкой на статистику Роскадастра сообщает компания «Авито недвижимость». По ее данным, это максимальный показатель с начала этого года. К примеру, он на 9% превышает итоги июня. Прирост же к аналогичному месяцу 2025 г. составляет 22%, уточняет управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости этой организации Сергей Еремкин. По его словам, в целом за первые семь месяцев года россияне заключили 842 600 сделок с квартирами в готовых домах против 694 800 годом ранее (+21,2%). Положительную динамику «Авито недвижимость» фиксирует и в сравнении с январем – июлем 2024 г. (+9%).