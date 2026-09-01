Цены на российские новостройки продолжают расти

По данным «Яндекс недвижимости», медианная стоимость квадратного метра в предложении на рынке новостроек 16 городов-миллионников в августе 2026 г. выросла только на 1,8% относительно декабря 2025 г. до 273 000 руб. По сравнению с августом прошлого года такие лоты подорожали на 11,2% до 185 600 руб. за квадрат, утверждает исполнительный директор компании «Этажи» Юлия Бочарникова. И это больше, чем в среднем по стране, где рост, по ее словам, составил только 4,4% (до 161 700 руб. за 1 кв. м). Опережающую динамику в городах-миллионниках она объясняет изменением структуры предложения. В последние годы девелоперы в крупнейших мегаполисах наращивают объем строительства жилья комфорт-класса и выше, уходя от типовых проектов, отмечает эксперт.