Цены на российские новостройки продолжают расти

Цены на российские новостройки продолжают растиБолее серьезному развитию рынка первичного жилья мешают высокая конкуренция и ограничения по семейной ипотеке
Средняя цена квартир в новостройках городов-миллионников на конец августа составила 210 400 руб. за 1 кв. м, подсчитали в компании «Циан». Это на 11% больше, чем было год назад, отмечает ее главный аналитик Алексей Попов. По его словам, с начала года такие лоты прибавили в цене 3,95%. Он также добавляет, что по итогам восьми месяцев первичное жилье дорожало медленнее, чем квартиры в готовых домах, впервые с 2022 г. Последние прибавили в цене 7%.
По данным «Яндекс недвижимости», медианная стоимость квадратного метра в предложении на рынке новостроек 16 городов-миллионников в августе 2026 г. выросла только на 1,8% относительно декабря 2025 г. до 273 000 руб. По сравнению с августом прошлого года такие лоты подорожали на 11,2% до 185 600 руб. за квадрат, утверждает исполнительный директор компании «Этажи» Юлия Бочарникова. И это больше, чем в среднем по стране, где рост, по ее словам, составил только 4,4% (до 161 700 руб. за 1 кв. м). Опережающую динамику в городах-миллионниках она объясняет изменением структуры предложения. В последние годы девелоперы в крупнейших мегаполисах наращивают объем строительства жилья комфорт-класса и выше, уходя от типовых проектов, отмечает эксперт.