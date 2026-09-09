В Московском регионе начал расти спрос на склады

В III квартале 2026 г. в Московском регионе было продано или сдано в аренду 836 919 кв. м складов. Об этом говорится в исследовании компании NF Group. Это на 42,8% больше, чем было за все первое полугодие этого года, отмечает ее партнер Константин Фомиченко. Аналогичные цифры приводит и Remain. Руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин также говорит о предпосылках по росту объема сделок во II–IV кварталах по сравнению с январем – июнем.