Аренда складов в Московском регионе продолжает дешеветь

Похожие оценки и у других консультантов. По подсчетам старшего аналитика Remain Юлии Бояркиной, за год аренда подешевела на 15% до 9800 руб. за 1 кв. м в год. По сравнению с концом прошлого года ставки упали на 5,6% до 10 198 руб., исходя из данных на 1 сентября, добавляет международный партнер Commonwealth Partnership Егор Дорофеев. Согласно информации IBC Real Estate, показатель сократился на 17% относительно прошлого сентября и на 10% к январю 2026 г. В настоящее время готовый склад в Москве и Московской области можно снять в среднем за 9500 руб., отмечает руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями этой компании Евгений Бумагин. Директор департамента индустриально-складской недвижимости Bright Rich | Corfac International Александр Шевелев говорит о 10 400 руб. (-4,1% по сравнению с концом 2025 г. и -11,5% к прошлому сентябрю).