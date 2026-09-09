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Главная / Недвижимость /

Аренда складов в Московском регионе продолжает дешеветь

Это результат роста доли свободных площадей
Мария Асиновская
Ведомости
Ведомости

Средняя запрашиваемая ставка аренды на готовые складские площади класса А в Московском регионе в сентябре 2026 г. составила 10 140 руб. за 1 кв. м в год без учета НДС и операционных расходов. Об этом говорится в исследовании компании NF Group. Таким образом, по сравнению с аналогичным месяцем 2025 г. она снизилась на 13%, а относительно декабря прошлого года – на 7%, отмечает ее партнер Константин Фомиченко. Он прогнозирует, что к концу года этот показатель опустится еще на 6,7% до 9500 руб. за квадрат. Рост ставок эксперт ожидает не ранее 2027 г., к следующему декабрю они могут достичь 9700–9800 руб. за 1 кв. м.

Похожие оценки и у других консультантов. По подсчетам старшего аналитика Remain Юлии Бояркиной, за год аренда подешевела на 15% до 9800 руб. за 1 кв. м в год. По сравнению с концом прошлого года ставки упали на 5,6% до 10 198 руб., исходя из данных на 1 сентября, добавляет международный партнер Commonwealth Partnership Егор Дорофеев. Согласно информации IBC Real Estate, показатель сократился на 17% относительно прошлого сентября и на 10% к январю 2026 г. В настоящее время готовый склад в Москве и Московской области можно снять в среднем за 9500 руб., отмечает руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями этой компании Евгений Бумагин. Директор департамента индустриально-складской недвижимости Bright Rich | Corfac International Александр Шевелев говорит о 10 400 руб. (-4,1% по сравнению с концом 2025 г. и -11,5% к прошлому сентябрю).

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