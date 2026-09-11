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Главная / Недвижимость /

Сбербанк может поучаствовать в строительстве еще одного жилого комплекса Vesper

Финансовая организация получила крупную долю в проекте элитного дома на Шаболовке
Диана Качур
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

АО «Таска» выкупила у структур девелопера Vesper 49% ООО «Специализированный застройщик «Монохром», которому принадлежат права на 5,3 га на ул. Шаболовка. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 4 сентября. Эта компания связана со Сбербанком, уверяют два консультанта, работавших с данной площадкой. Из пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности «Таски» за 2025 г. следует, что ее генеральным директором на тот момент являлся Евгений Малыгин. По данным на прошлый год, он был также руководителем инвестиционного подразделения Сбербанка – компании «Сбербанк инвестиции», говорится в документах последней.

При этом «Сбербанк инвестиции» до сентября уже владели 10% СЗ «Монохром», теперь же структуры финансовой организации получили почти половину долей в данной фирме. В Сбербанке на запрос «Ведомостей» не ответили. В Vesper от комментариев отказались.

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