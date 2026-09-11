В Москве вновь начали расти продажи жилья в элитных новостройках

Рост активности на столичного рынке элитного жилья подтверждают и в системе мониторинга BnMap.pro. За последние два месяца в этом сегменте было реализовано 418 квартир и апартаментов, что в 2 раза превышает результаты июля – августа прошлого года, говорят в этой компании. При этом, по ее данным, во всех остальных классах жилья спрос за это время просел. В результате доля премиума в сделках за год увеличилась на 3,8 п. п. до 5,4%, а массового жилья, наоборот, снизилась на 10,3 п. п. до 57,2%, отмечают в BnMap.pro. В «Метриуме» говорят, что на премиальные проекты сейчас приходится 10,3% (+4,1 п. п. за год). Но число транзакций в данном сегменте, согласно подсчетам этой компании, просело на 4%. При этом продажи новостроек в целом по столичному рынку за последние два месяца сократились на 41% до 7940 лотов.