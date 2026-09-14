Новостройки Московского региона практически перестали дорожать

Средняя стоимость квартир и апартаментов на первичном рынке старой Москвы по итогам сделок составила 584 606 руб. за 1 кв. м, подсчитала система мониторинга недвижимости BnMap.pro. По ее данным, это на 4% меньше, чем было в июле. Цены снизились и в Подмосковье – на 1% до 226 292 руб. за «квадрат». А вот новая Москва показала рост (+2% до 341 662 руб.). Похожие данные и у других участников рынка. Как отмечают в Est-a-Tet, в августе 2026 г. средневзвешенная стоимость реализованного лота в старых границах Москвы сократилась на 3% по сравнению с предыдущим месяцем до 601 200 руб. за 1 кв. м. По словам директора по развитию этой компании Романа Родионцева, в Московской области показатель просел на 2,1% до 225 400 руб., а в ТиНАО увеличился на 2,8% до 352 800 руб.