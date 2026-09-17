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Главная / Недвижимость /

Рядом с домом купца Брычева в Сокольниках может появиться жилой комплекс

Новым владельцем этого исторического здания стала компания, вероятно, связанная с MR Group
Диана Качур
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

ООО «Кам-холдинг» занимается разработкой проекта реставрации памятника культурного наследия регионального значения – «Жилого дома купца Александра Брычева» на Русаковской улице в Сокольниках. Это следует из отчета об инженерно-геодезических изысканиях, опубликованного на сайте столичной мэрии. Другие детали там отсутствуют. Сама компания, по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду «Элегия 2.0» под управлением АО «Ильинка капитал». Он же владеет целым рядом компаний, которые связаны с девелопером MR Group. Представитель последнего от комментариев отказался.

«Кам-холдинг», как следует из выписки Росреестра, стал владельцем данного объекта общей площадью 406 кв. м в марте этого года. Эта же фирма арендует участок на 0,8 га под ним. Сам дом купца Брычева изначально являлся частью более крупного комплекса зданий, строительством которого с 1857 г. занимался мещанин Василий Голиков. В 1871 г. домовладение приобрел Брычев, содержавший рядом красильную фабрику. Конкретно этот объект, как следует из акта историко-культурной экспертизы, был возведен в 1885–1891 гг. Он также известен как «Дом экспедиции Калинкинского медо-пивоваренного товарищества», так как поблизости находились корпуса пивоваренного завода. В советский период данное здание использовалось как склад, а несколько лет назад его приобрела компания «Мосхимфармпрепараты им. Семашко».

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