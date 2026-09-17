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Главная / Недвижимость /

Активы владеющих складами ЗПИФов за год подорожали в 1,6 раза

Инвесторы продолжают вкладывать в них средства на фоне снижения доходности депозитов
Мария Асиновская
Ведомости
Ведомости

Стоимость чистых активов (СЧА) закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), которые владеют различными складскими объектами, в августе достигла 353,8 млрд руб., подсчитал специальный депозитарий «Инфинитум». По его данным, с учетом новых фондов это на 60% больше, чем было в аналогичный месяц 2025 г. Прирост с начала года составил 26%, уточняет его коммерческий директор Диана Одинцова.

Об увеличении СЧА таких ЗПИФов говорят и другие участники рынка. Например, в инвестиционной группе Accent оценивают данный показатель у таких фондов, торгующихся на Московской бирже, в 187,82 млрд руб. По словам ее руководителя направления маркетинговой аналитики Кристины Стефановой, в годовом выражении активы подорожали на 33,3% до 46,9 млрд руб., если учитывать фонды, которые вышли на публичный рынок после августа 2025 г. Без них – на 17,4% до 24,5 млрд руб. При этом за восемь месяцев прибавка составила 14%, говорит она.

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