Активы владеющих складами ЗПИФов за год подорожали в 1,6 раза

Об увеличении СЧА таких ЗПИФов говорят и другие участники рынка. Например, в инвестиционной группе Accent оценивают данный показатель у таких фондов, торгующихся на Московской бирже, в 187,82 млрд руб. По словам ее руководителя направления маркетинговой аналитики Кристины Стефановой, в годовом выражении активы подорожали на 33,3% до 46,9 млрд руб., если учитывать фонды, которые вышли на публичный рынок после августа 2025 г. Без них – на 17,4% до 24,5 млрд руб. При этом за восемь месяцев прибавка составила 14%, говорит она.