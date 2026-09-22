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Главная / Недвижимость /

У воронежской группы «Развитие» появился еще один проект в Крыму

Девелопер планирует построить в Массандре апарт-комплекс стоимостью более 1 млрд рублей
Диана Качур
Сергей Мальгавко / ТАСС
Сергей Мальгавко / ТАСС

ГК «Развитие» возведет в поселке Массандра в Крыму апарт-комплекс «Стелла Дель Марис» общей площадью почти 7000 кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель самой компании. Информация об этом проекте также опубликована на сайте Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Из нее следует, что ввести этот объект в эксплуатацию планируется к 2031 г. Инвестиции в него составят 1,2 млрд руб., утверждают в «Развитии». Комплекс помимо жилой части будет включать в себя ресторан, спа- и фитнес-зоны, бассейн и коворкинг.

Сама компания, по данным ЕИСЖС, является крупнейшим застройщиком жилья Воронежской области. В стадии строительства у нее сейчас находится около 970 000 кв. м недвижимости. Помимо Воронежа она также работает в Москве, Ленинградской области, Самаре и Орле. Ее основатель – бизнесмен Сергей Гончаров.

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