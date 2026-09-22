У воронежской группы «Развитие» появился еще один проект в Крыму

ГК «Развитие» возведет в поселке Массандра в Крыму апарт-комплекс «Стелла Дель Марис» общей площадью почти 7000 кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель самой компании. Информация об этом проекте также опубликована на сайте Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Из нее следует, что ввести этот объект в эксплуатацию планируется к 2031 г. Инвестиции в него составят 1,2 млрд руб., утверждают в «Развитии». Комплекс помимо жилой части будет включать в себя ресторан, спа- и фитнес-зоны, бассейн и коворкинг.