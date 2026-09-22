Общая выручка девелоперов жилья за год упала более чем на 7%Показатель снижается в основном за счет Москвы
Выручка застройщиков от продажи квартир и апартаментов в 16 городах-миллионниках и Тюмени по итогам восьми месяцев 2026 г. достигла 1,79 трлн руб., подсчитала система мониторинга новостроек BnMap.pro. По ее данным, это на 142,7 млрд руб. меньше, чем было в аналогичный период прошлого года. Сокращение поступлений от реализации жилой недвижимости подтверждают и в сервисе «Пульс продаж новостроек». В январе – августе 2026 г. валовая выручка застройщиков в 16 регионах, где расположены мегаполисы, упала на 12,3% до 2,1 трлн руб., говорит его руководитель Артем Советников.
При этом, как подчеркивает эксперт, снижение пришлось в основном на Москву. Тут поступления за данный период сократились на 27,5% до 1 трлн руб. Без учета столицы совокупная выручка девелоперов, наоборот, увеличилась на 7,8% до 1,12 трлн руб., утверждает он. По словам Советникова, положительная динамика наблюдалась в 11 регионах из 16. Помимо Москвы, в минус, по информации «Пульса продаж новостроек», ушли Краснодарский (-12,4% до 140 млрд руб.) и Красноярский (-3%, до 31,1 млрд) края, а также Самарская область (-0,6%, до 27,2 млрд руб.).