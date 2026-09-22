Общая выручка девелоперов жилья за год упала более чем на 7%

Выручка застройщиков от продажи квартир и апартаментов в 16 городах-миллионниках и Тюмени по итогам восьми месяцев 2026 г. достигла 1,79 трлн руб., подсчитала система мониторинга новостроек BnMap.pro. По ее данным, это на 142,7 млрд руб. меньше, чем было в аналогичный период прошлого года. Сокращение поступлений от реализации жилой недвижимости подтверждают и в сервисе «Пульс продаж новостроек». В январе – августе 2026 г. валовая выручка застройщиков в 16 регионах, где расположены мегаполисы, упала на 12,3% до 2,1 трлн руб., говорит его руководитель Артем Советников.