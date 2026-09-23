Разработчик игры «Мир танков», похоже, нашел себе новый офис в Москве

«Леста игры» хотят арендовать до 6000 кв. м в бизнес-центре «Алкон-1» на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших со сторонами потенциальной сделки. Переговоры, по их словам, находятся на продвинутой стадии, хотя договор еще не подписан. В самой компании эту информацию отрицать не стали, сообщив лишь, что она рассматривает несколько вариантов переезда в новый офис большей площади. Сейчас сотрудники «Леста игр», судя по данным «СПАРК-Интерфакса», располагаются в бизнес-центре в Известковом переулке рядом со ст. м. «Таганская», который она приобрела в 2024 г. Расширение площадей представитель разработчика объясняет ростом бизнеса, увеличением количества персонала и появлением новых проектов. В Alcon Group, которой принадлежит «Алкон-1», на запрос «Ведомостей» не ответили.