Разработчик игры «Мир танков», похоже, нашел себе новый офис в Москве«Леста игры» договариваются об аренде площадей в бизнес-центре на Ленинградском проспекте
«Леста игры» хотят арендовать до 6000 кв. м в бизнес-центре «Алкон-1» на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших со сторонами потенциальной сделки. Переговоры, по их словам, находятся на продвинутой стадии, хотя договор еще не подписан. В самой компании эту информацию отрицать не стали, сообщив лишь, что она рассматривает несколько вариантов переезда в новый офис большей площади. Сейчас сотрудники «Леста игр», судя по данным «СПАРК-Интерфакса», располагаются в бизнес-центре в Известковом переулке рядом со ст. м. «Таганская», который она приобрела в 2024 г. Расширение площадей представитель разработчика объясняет ростом бизнеса, увеличением количества персонала и появлением новых проектов. В Alcon Group, которой принадлежит «Алкон-1», на запрос «Ведомостей» не ответили.
В портфеле «Леста игр» находятся такие игры, как «Мир танков» и «Мир кораблей», ранее они входили в состав разработчика Wargaming. Последняя была основана в 1998 г. белорусским предпринимателем Виктором Кислым. После начала спецоперации на Украине эта компания объявила об уходе из России и Белоруссии. В итоге ее локальный бизнес перешел топ-менеджерам, в частности одному из основателей Малику Хатажаеву. В июне 2025 г. Таганский районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры передал государству доли в трех российских юрлицах «Леста игр», признав деятельность как предыдущего, так и действующего на тот момент собственника экстремистской. Сейчас, по данным «СПАРК-Интерфакса», все эти организации находятся под управлением фирмы «Айти технологии», гендиректором которой является бывший гендиректор VK Борис Добродеев.