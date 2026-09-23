Спрос на вторичное жилье в Москве вновь начал падать

На московском вторичном рынке жилья в августе было зарегистрировано 10 916 договоров купли-продажи. Об этом сообщает территориальное управление Росреестра. По данным ведомства, спрос по сравнению с июлем сократился на 13,2%. Но, правда, он все равно оказался на 2,6% выше, чем было в августе прошлого года. При этом в июле продажи росли как в месячном (+6,5%), так и в годовом (+9,9%) выражении.