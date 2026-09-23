Спрос на вторичное жилье в Москве вновь начал падать

Спрос на вторичное жилье в Москве вновь начал падатьГраждане откладывают покупку квартир в надежде на снижение ставок по ипотеке
На московском вторичном рынке жилья в августе было зарегистрировано 10 916 договоров купли-продажи. Об этом сообщает территориальное управление Росреестра. По данным ведомства, спрос по сравнению с июлем сократился на 13,2%. Но, правда, он все равно оказался на 2,6% выше, чем было в августе прошлого года. При этом в июле продажи росли как в месячном (+6,5%), так и в годовом (+9,9%) выражении.
Снижение интереса к готовому жилью в Москве эксперты объясняют прежде всего сезонностью. С 2022–2023 гг. август ежегодно уступает июлю примерно 10–12%, утверждает генеральный директор инвестиционной компании «Флип» Евгений Шавнев. Он напоминает, что на конец лета традиционно приходится пик отпусков. Кроме того, продолжает Шавнев, многие покупатели берут паузу, понимая, что ситуация в начале делового сезона может измениться и на рынок поступят более интересные объекты. Новых предложений в августе, как правило, на 5–10% меньше обычного, добавляет он.