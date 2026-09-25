У россиян растет спрос на недвижимость в Юго-Восточной Азии

Интерес к Таиланду и странам Юго-Восточной Азии (ЮВА) со стороны граждан нашей страны действительно растет, подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» эксперты. Так, директор инвестиционной компании Izbushka Properties Алексей Игошин говорит, что общее число сделок с участием россиян в этой стране за восемь месяцев прибавило 45%. Вложения же увеличились на 65%. Впрочем, абсолютных данных он не предоставил. Но эксперт подчеркивает, что спрос на местную жилую недвижимость со стороны наших соотечественников растет вопреки глобальному тренду. Согласно данным Центра информации о недвижимости Таиланда (REIC), в первом полугодии количество транзакций с участием иностранцев сократилось на 10%. При этом россияне стали второй самой многочисленной группой зарубежных покупателей после китайцев, утверждает Игонин. Их доля в общей структуре сделок, по его словам, составила 12,6%, тогда как годом ранее показатель находился на уровне 7,9%.