Структура «Ростеха» закрыла крупную сделку на рынке аренды офисов

Опытно-конструкторское бюро (ОКБ) им. Симонова арендовало 8750 кв. м в бизнес-центре «Лефорт» на Электрозаводской улице на востоке Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с участниками сделки. Эту информацию подтвердил источник, близкий к одной из ее сторон. Запрос в госкорпорацию «Ростех», которая через холдинг «Технодинамика» управляет ОКБ им. Симонова, остался без ответа. Кто сейчас владеет «Лефортом», точно не известно. Этот объект изначально входил в портфель O1 Properties, но в июле РБК со ссылкой на свои источники сообщал, что он был передан структурам ГК «Регион». Связаться с представителем последней не удалось. В O1 Properties от комментариев отказались. Так же поступили и в IBC Real Estate, которую собеседники «Ведомостей» называли консультантом данной сделки.