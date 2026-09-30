Компания зятя Брынцалова построит крупный жилой квартал в Нагатино-Садовниках

По данным «СПАРК-Интерфакса», основным владельцем «Нового проекта» является бизнесмен Денис Коноваленко. Он зять бывшего депутата Госдумы, кандидата в президенты России на выборах 1996 г. Владимира Брынцалова. Коноваленко также принадлежит девелоперская компания Prime Life Development, которая строит на месте здания бывшего завода «Феррейн» в этом же районе жилой квартал «1-й Нагатинский» (его первая очередь уже введена в эксплуатацию). Запрос туда остался без ответа.