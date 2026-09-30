Компания зятя Брынцалова построит крупный жилой квартал в Нагатино-Садовниках

Компания зятя Брынцалова построит крупный жилой квартал в Нагатино-СадовникахPrime Life Development станет оператором проекта КРТ на Варшавском шоссе
ООО «Новый проект» стало победителем торгов по продаже прав на реализацию проекта комплексного развития территории (КРТ) площадью 14,6 га на Варшавском шоссе и Нагатинской улице. Это следует из протокола торгов, опубликованного на сайте электронной торговой площадки «Росэлторг». При стартовой цене в 2,4 млрд руб. эта компания согласилась заплатить за лот 5,38 млрд руб. В аукционе также принимало участие АО «Периметр», связанное с девелопером «Плато девелопмент».
По данным «СПАРК-Интерфакса», основным владельцем «Нового проекта» является бизнесмен Денис Коноваленко. Он зять бывшего депутата Госдумы, кандидата в президенты России на выборах 1996 г. Владимира Брынцалова. Коноваленко также принадлежит девелоперская компания Prime Life Development, которая строит на месте здания бывшего завода «Феррейн» в этом же районе жилой квартал «1-й Нагатинский» (его первая очередь уже введена в эксплуатацию). Запрос туда остался без ответа.