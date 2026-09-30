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Главная / Недвижимость /

Компания зятя Брынцалова построит крупный жилой квартал в Нагатино-Садовниках

Prime Life Development станет оператором проекта КРТ на Варшавском шоссе
Диана Качур
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

ООО «Новый проект» стало победителем торгов по продаже прав на реализацию проекта комплексного развития территории (КРТ) площадью 14,6 га на Варшавском шоссе и Нагатинской улице. Это следует из протокола торгов, опубликованного на сайте электронной торговой площадки «Росэлторг». При стартовой цене в 2,4 млрд руб. эта компания согласилась заплатить за лот 5,38 млрд руб. В аукционе также принимало участие АО «Периметр», связанное с девелопером «Плато девелопмент».

По данным «СПАРК-Интерфакса», основным владельцем «Нового проекта» является бизнесмен Денис Коноваленко. Он зять бывшего депутата Госдумы, кандидата в президенты России на выборах 1996 г. Владимира Брынцалова. Коноваленко также принадлежит девелоперская компания Prime Life Development, которая строит на месте здания бывшего завода «Феррейн» в этом же районе жилой квартал «1-й Нагатинский» (его первая очередь уже введена в эксплуатацию). Запрос туда остался без ответа.

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