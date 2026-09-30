«Русгидро» выставила на продажу еще один офис в Москве

Компания хочет выручить за данный объект примерно 185 000 руб. за 1 кв. м, что является рыночной ценой для готового административного здания в таком месте, говорит управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский. Сам актив он оценивает в 1,2–1,5 млрд руб. С ним согласен и старший директор департамента оценки и консалтинга Commonwealth Partnership Антон Калистратов. При этом существенного роста стоимости в ходе торгов оба эксперта не ожидают.