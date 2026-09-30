«Русгидро» выставила на продажу еще один офис в Москве

«Русгидро» выставила на продажу еще один офис в МосквеПокупатель здания на юго-западе столицы, скорее всего, будет использовать его для сдачи в аренду
Входящая в группу «Русгидро» компания «Сервиснедвижимость Русгидро» начала искать инвестора на три нежилых помещения общей площадью 7300 кв. м на ул. Архитектора Власова на юго-западе Москвы. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Российского аукционного дома. Судя по данным Росреестра, речь идет обо всем здании, которое занимает участок общей площадью 0,44 га. Стартовая стоимость лота составляет 1,35 млрд руб. Торги запланированы на начало ноября. «Ведомости» направили запрос в «Русгидро».
Компания хочет выручить за данный объект примерно 185 000 руб. за 1 кв. м, что является рыночной ценой для готового административного здания в таком месте, говорит управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский. Сам актив он оценивает в 1,2–1,5 млрд руб. С ним согласен и старший директор департамента оценки и консалтинга Commonwealth Partnership Антон Калистратов. При этом существенного роста стоимости в ходе торгов оба эксперта не ожидают.