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У торгового центра «Июнь» в Красногорске вновь сменился собственник

Владелец бывшего офиса «Газпрома» на юго-западе Москвы переделает его в научно-производственный комплекс
Диана Качур
Красногорский «Июнь» был построен ГК «Регионы» семьи Муцоевых. Теперь его, вероятно, перестроят в научно-производственный комплекс
Красногорский «Июнь» был построен ГК «Регионы» семьи Муцоевых. Теперь его, вероятно, перестроят в научно-производственный комплекс / Андрей Гордеев / Ведомости

ООО «Литекс» стало владельцем торгово-развлекательного центра «Июнь» (около 45 000 кв. м), расположенного на Знаменской улице в подмосковном Красногорске. Сделка, по данным сервиса Asseto, была закрыта 2 сентября. Ее детали узнать не удалось.

Покупатель данного объекта, по данным «СПАРК-Интерфакса», был создан в мае 2025 г., он специализируется на производстве промышленного холодильного и вентиляционного оборудования. Данная компания входит в холдинг «Стройэнергоактив» Елены Крыловой и Алексея Громова, который объединяет порядка 15 компаний. Так, к примеру, ему принадлежат «Сибэнергомаш – Барнаульский котельный завод», Усть-Лабинский завод мостовых железобетонных конструкций, Угличское дорожно-строительное управление и пр. Еще одна структура «Стройэнергоактива» – «СЭА недвижимость» в 2024 г. выкупила у «Газпрома» офисный комплекс на 32 000 кв. м на Новочеремушкинской улице на юго-западе Москвы. Запрос в эту организацию остался без ответа.

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