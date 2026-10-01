У торгового центра «Июнь» в Красногорске вновь сменился собственник

Покупатель данного объекта, по данным «СПАРК-Интерфакса», был создан в мае 2025 г., он специализируется на производстве промышленного холодильного и вентиляционного оборудования. Данная компания входит в холдинг «Стройэнергоактив» Елены Крыловой и Алексея Громова, который объединяет порядка 15 компаний. Так, к примеру, ему принадлежат «Сибэнергомаш – Барнаульский котельный завод», Усть-Лабинский завод мостовых железобетонных конструкций, Угличское дорожно-строительное управление и пр. Еще одна структура «Стройэнергоактива» – «СЭА недвижимость» в 2024 г. выкупила у «Газпрома» офисный комплекс на 32 000 кв. м на Новочеремушкинской улице на юго-западе Москвы. Запрос в эту организацию остался без ответа.