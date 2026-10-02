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Главная / Недвижимость /

Объем нового жилья на первичном рынке Москвы сократился почти на 20%

Это связано со снижением спроса на новостройки и дорогими кредитами
Мария Асиновская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В вышедших в этом году на рынок Москвы новостройках, по данным на сентябрь, было доступно 846 900 кв. м жилья. Об этом говорится в исследовании компании «Метриум». Это на 18% меньше, чем было в аналогичный месяц в 2025 г., отмечает ее коммерческий директор Дмитрий Проскурин. При этом, по его словам, совокупная площадь квартир в корпусах уже начатых проектов снизилась год к году на 41% до 1,1 млн кв. м. Таким образом, новое предложение сократилось на 32,6% до 1,95 млн кв. м, резюмирует эксперт.

Тенденцию подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» эксперты. По данным компании «НДВ супермаркет недвижимости», за девять месяцев 2026 г. в старой и новой Москве в реализацию вышло 1,89 млн кв. м жилья в новых и существующих проектах. Это на 27,6% меньше, чем было в январе – сентябре прошлого года, говорит руководитель ее департамента консалтинга и аналитики Елена Чегодаева. При этом девелоперы, как отмечают эксперты, запускают в продажу далеко не все лоты. В системе мониторинга недвижимости BnMap.pro, в частности, указывают, что проектный объем новостроек, стартовавших за три квартала 2026 г., увеличился на 1,2% год к году до 2,7 млн кв. м. Но число квартир в них уменьшилось на 7,9% до 46 185 шт.

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