Объем нового жилья на первичном рынке Москвы сократился почти на 20%

Тенденцию подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» эксперты. По данным компании «НДВ супермаркет недвижимости», за девять месяцев 2026 г. в старой и новой Москве в реализацию вышло 1,89 млн кв. м жилья в новых и существующих проектах. Это на 27,6% меньше, чем было в январе – сентябре прошлого года, говорит руководитель ее департамента консалтинга и аналитики Елена Чегодаева. При этом девелоперы, как отмечают эксперты, запускают в продажу далеко не все лоты. В системе мониторинга недвижимости BnMap.pro, в частности, указывают, что проектный объем новостроек, стартовавших за три квартала 2026 г., увеличился на 1,2% год к году до 2,7 млн кв. м. Но число квартир в них уменьшилось на 7,9% до 46 185 шт.