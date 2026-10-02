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Главная / Недвижимость /

На месте бывшего офиса немецкой Trumpf появится новый бизнес-центр

Его строительством, скорее всего, будет заниматься девелопер Stone
Диана Качур
Ведомости
Ведомости

У ООО «Вавилова 67», которому принадлежит бывший офис немецкого производителя станков Trumpf на 5864 кв. м на одноименной улице на юго-западе Москвы, сменился собственник. По данным «СПАРК-Интерфакса», 28 сентября структуры международной компании (Trumpf International и Trumpf Finance) продали эту организацию фирме «Новые инвестиции». На это первым обратил внимание профильный Telegram-канал «Стройки – и точка».

«Новые инвестиции» были созданы в апреле 2025 г. Их владельцы – бизнесмен Сергей Блохин и управляющая компания РБТ. Учредители последней не раскрываются, однако в 2014 г. журнал Forbes называл ее гендиректора Виктора Лесного, известного также по работе в Mirax Group, партнером девелопера Stone. Там же трудился и человек с такими же инициалами, как у Блохина. По крайней мере это следует из информации, опубликованной на странице Stone Hedge (старое название компании) в одной из социальных сетей. Там сказано, что «это было его первым местом работы, где он построил отличную карьеру». Сделка с бывшим офисом Trumpf действительно прошла в интересах Stone, знает и один из консультантов, работавших с этим объектом. Представитель самого девелопера от комментариев отказался.

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