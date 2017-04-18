Горшочек, вари!

Вопрос этот все чаще становится предметом жарких споров, но на него по-прежнему вряд ли можно ответить утвердительно. Даже сегодня, когда кризис отрегулировал темпы девелоперского строительства, а потребительская активность остается на уровне «ниже плинтуса». Во-первых, в Москве торговые центры размещены крайне неравномерно и на каждую перенасыщенную ТЦ территорию найдется район с очевидной нехваткой ритейл-индустрии. Общие цифры по городу – 450 кв. м на 1000 жителей, это меньше, чем в некоторых российских миллионниках, и драматически меньше, чем в европейских столицах. Конечно, не вполне корректно утверждать, что уровень обеспеченности торговыми площадями в Москве должен быть «не ниже, а то и выше, чем», например, в Екатеринбурге или Самаре. Но тот факт, что в этих городах торговых центров больше и они успешно функционируют, указывает на имеющийся спрос. В столице больше платежеспособного населения, и оно растет – выводы о возможности реализации здесь новых проектов напрашиваются сами собой.

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