Почему бизнес не использует впечатляющие возможности офисных IT-решений

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Офисный интерьер консервативен и подвержен минимальным изменениям. Они, как показывают наши исследования, часто ограничиваются небольшим перераспределением площадей между open space, кабинетами, переговорными и т. д. Эти корректировки скорее являются следствием дорогой или дешевой стоимости аренды, тенденциями моды и не влияют на сложившуюся концепцию офисного интерьера.

Традиционно нововведения в организации офисных интерьеров были связаны с новыми трендами в дизайне, появлением новых отделочных материалов, точечными изменениями требований к рассадке сотрудников. На сегодняшний день этот список пополнился умными технологиями.

Развитие умной офисной инфраструктуры движется в нескольких направлениях. В наибольшей степени востребована сейчас интеграция в интерьеры мультимедийных систем: видеостен, интерактивных проекторов, многофункциональных аудиосистем, видеостудий. Интересуются клиенты и применением инновационных технологий в существующих системах, например использованием биометрических данных в пропускных системах. Наиболее технически сложно внедрять умное управление, учитывающее особенности эксплуатации, – например, систему для освещения, поддерживающую в течение суток наиболее комфортную для работы цветовую температуру светильников.

Несмотря на значительный интерес к умной инфраструктуре, ее развитию препятствует несколько объективных факторов. Во-первых, дефицит информации о возможностях технологий делает инновационные продукты доступными лишь ограниченному кругу компаний. IT-решения в офисах в большинстве случаев появляются по инициативе продвинутого руководства или как дань корпоративным требованиям международных компаний. Большинство профильных игроков рынка отделочных услуг также не располагает информацией об умных решениях.

Во-вторых, сложно добавлять умные опции в действующих офисах. Установка видеостены потребует значительного объема работ по прокладке дополнительных кабельных трасс и интеграции нового оборудования в существующую инфраструктуру. Выполнение более сложной задачи, например оснащения переговорных системой управления мультимедиа, звукоусилением и освещением, по масштабу и срокам работ будет сопоставимо с полноценным ремонтом.

Между тем возможности умных решений впечатляют. Например (перечисленные проекты были реализованы нашей компанией), интеграция уникального скана объемно-пространственной формы лица в систему контроля и управления доступом сотрудников в помещения корпоративного образовательного учреждения позволила отказаться от использования карточек для прохода через турникеты. Аналогичные системы сейчас устанавливаются сразу в нескольких строящихся офисах, данный принцип идентификации уровня доступа сотрудников станет основным.