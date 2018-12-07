Как рынок торговой недвижимости зависит от интернета

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Перепродажа чего-либо внутри страны становится все менее успешным делом. Съеживаются как оптовые продажи, так и розница, основанная на чужих товарах, чужих брендах. Совсем недавно киоски, или острова, в ТЦ приносили отличный доход и владельцам, и торговым центрам. В новой эпохе AliExpress, современные «электронные «Лужники», выгрыз доходность из этого бизнеса. Другой любимый арендатор в ТЦ, приносивший отличные арендные платежи, – это fashion, продавцы одежды и обуви. Продажи таких арендаторов стремительно уходят в интернет.

У преподавателей в математических кружках для одаренных детей есть любимые задачки. Например, про рост бактерий: «Ученые нашли в космосе несколько бактерий, питающихся кислородом. Бактерии удваиваются в объеме каждый час. За 37 лет 4 месяца и 8 дней они заполнили 0,1% экспериментальной установки. Когда они заполнят ее целиком?» Ответ – осталось меньше суток, даже меньше 10 часов*.

На российском рынке розничной торговли, по моему ощущению, идут похожие процессы. Интернет-торговля вроде бы еще мала, но уже заметна. И уже в ближайшие годы начнет оказывать колоссальное влияние как на другие формы торговли, так и на рынок недвижимости.

Весь розничный товарооборот в стране составляет немногим менее 30 трлн руб., примерно половина из этой суммы – продукты. На все остальные непродовольственные товары, по данным Госкомстата, приходится 15,377 трлн руб.

Продажи в рознице в отдельных магазинах показывают незначительный рост или даже падение. Выручка сетей растет – но в основном за счет открытия новых магазинов. Многие отдельные магазины и целые розничные сети закрываются.

Но есть лавинообразный рост интернет-торговли. Например, посылочная торговля из-за рубежа – продажи российским покупателям на сайте AliExpress уже превысили 200 млрд руб. в год. Растут продажи и в крупнейших российских интернет-магазинах, например в Wildberries и Ozon.

По данным сайта www.wildberries.ru на сентябрь 2018 г., интернет-магазин Wildberries каждый день отгружает более 150 000 заказов. По данным компании, средний чек составляет 2500–3000 руб. Если таким будет среднее число заказов, то выручка компании за 2018 г. окажется не меньше 130 млрд руб. по сравнению с 70 млрд за 2017 г.