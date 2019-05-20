Недвижимость / Стройки и инфраструктура
Статья опубликована в № 4816 от 21.05.2019 под заголовком: Ожидания и зарплаты в девелоперских компаниях

Ожидания и зарплаты в девелоперских компаниях

Застройщики будут ужесточать кадровую политику после изменений законодательства о долевом строительстве
Юлия Артемова, директор департамента Kontakt InterSearch Russia

Мелкие и средние игроки, которые не готовы самостоятельно работать без денег дольщиков, уходят с рынка. Требования к сотрудникам действующих компаний в условиях умеренных бюджетов и острой конкуренции стали еще выше.

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