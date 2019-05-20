Недвижимость / Стройки и инфраструктура
Статья опубликована в № 4816 от 21.05.2019 под заголовком: Участок с сюрпризом

Участок с сюрпризом

Что стоит проверить, покупая землю под строительство
Эдгар Карапетян, генеральный директор ООО «Стройбизнесгруппа»

Правильный выбор земли под строительство не только предопределяет сроки окупаемости объекта, но и то, сможет ли собственник возвести коммерческую недвижимость на участке в принципе.

Более 200 000 земельных споров было рассмотрено в 2018 г. – такие данные озвучили на ежегодном совещании Верховного суда в феврале этого года.Наиболее частые конфликты касаются определения границ участков или обнаруженных на них обременений. К примеру, нового владельца могут поджидать захоронения, которые производились на выбранном месте пару веков назад, или зараженные радиацией почвы.

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