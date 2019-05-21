Решения для «Треугольника»

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«Красный треугольник» – бывший индустриальный комплекс на южном берегу Обводного канала (34 га, 545 000 кв. м) – воплощение истории петербургской промышленности последних двух веков. Товарищество русско-американской резиновой мануфактуры, основанное в 1859 г. немецким коммерсантом Фердинандом Краузкопфом, начинало с производства галош, быстро стало одним из промышленных гигантов Петербурга. К началу XX в. здесь работало около 10 000 человек, а резиновая обувь, лаконично маркированная равносторонним треугольником, получала медали на международных промышленных выставках. На «Треугольнике» производились канцтовары, прорезиненные плащи, велосипедные и автомобильные шины, чехлы для аэростатов, асбест, а в Первую мировую войну предприятие стало основным поставщиком резины для авиации и автотранспорта. Предприятие было модернизировано в 1920–1930-е гг. и возродилось из пепла после Великой Отечественной войны. Но попытки модернизировать производство в 1960–1970-х гг. провалились. Накопленный за годы застоя груз проблем предрешил постсоветскую судьбу «Красного треугольника»: производственное объединение быстро распалось на несколько производств, основной преемник советского предприятия – ОАО «Красный треугольник» после череды судорожных реорганизаций был признан банкротом в 2002 г.

Основным активом комплекса оказалась недвижимость. В результате приватизации корпуса предприятия были распределены между несколькими десятками собственников, сдающих недвижимость самым разным арендаторам – от автосервисов и швейных производств до спортивных площадок и художественных мастерских. Крупнейший частный собственник недвижимости на территории бывшего предприятия – ГК «Музей» выкупила 2 га и более 100 000 кв. м площадей в корпусах, выходящих на Обводный канал. На них после реставрации был создан бизнес-центр. Часть корпусов и территории были переданы в собственность Комитету имущественных отношений правительства СПб. Город владеет более чем 200 000 кв. м и 10 га. Именно корпуса, принадлежащие Фонду имущества Санкт-Петербурга, находятся в наиболее плачевном состоянии. За последние десятилетия более-менее осмысленное применение мрачным и величественным руинам «Треугольника» было найдено лишь в июле 2012 г.: в одном из заброшенных дворов Федор Бондарчук снимал «Сталинград».