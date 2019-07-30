Недвижимость / Жилая недвижимость

Как стимулировать инвестиционную активность девелоперов

Для проектов с эскроу-счетами можно применить субсидирование ипотечной ставки на 1–1,5 процентного пункта к рыночной
Николай Алексеенко, генеральный директор «Рейтингового агентства строительного комплекса»

С 1 июля стартовала новая эпоха в истории жилищного строительства – переход от средств дольщиков к проектному финансированию с использованием эскроу-счетов. Реформа по своему масштабу сопоставима с законодательным введением самого понятия «долевое строительство» в 2004 г. – соответственно, практически вся новостная повестка последнего года посвящена обсуждению именно эскроу-счетов, вопросам взаимодействия банков и застройщиков, влияния на ценовое предложение. Все эти тектонические изменения происходят на фоне реализации национального проекта «Жилье и городская среда», ставящего перед собой амбициозную цель – вывести объем ввода жилья до 120 млн кв. м к 2024 г. Таким образом, предстоит решать двойственную задачу: с одной стороны, провести ужесточение на рынке, внедряя новые механизмы финансирования, а с другой стороны – стимулировать инвестиционную активность девелоперов. Какие скрытые резервы существуют для решения этой задачи?

Период «пионеров»

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