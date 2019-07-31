Почему рынок складской недвижимости в Москве ждет рост

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С 2015 г. ставки аренды на складскую недвижимость падали и в 2017 г. достигли исторического минимума – 3300 руб. за 1 кв. м. За это время спекулятивное строительство практически прекратилось. Доля свободных площадей снизилась с 13% по состоянию на начало 2017 г. до 4,5% во II квартале 2019 г. Сейчас рынок постепенно переходит к росту. Ставки аренды на склады повышаются с 2017 г. на 7–10% в год, эта динамика сохранится в 2019–2020 гг.

В прошлом году объем инвестиций в складской недвижимости составил около $400 млн, вкладывались в склады как крупные институциональные фонды, так и частный российский капитал. Например, приобретения совершили Raven Property Group (купила 4-ю фазу складского комплекса «Север-2», сданного в аренду Х5 Retail Group) и консорциум инвесторов РФПИ/Mubadala Investment Company (купил распределительный центр у продуктового ритейлера «Верный» по схеме покупки с обратной арендой). В настоящий момент компании сформулировали запрос на не менее 900 000 кв. м качественных складских площадей в Московском регионе для аренды и покупки.